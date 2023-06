Splende l’"Arcobaleno d’estate" Una settimana di grandi eventi A Viareggio sul palco c’è Irene Grandi

Un’estate all’insegna del turismo sostenibile per una immersione totale nella bellezza di una regione, la Toscana, che offre emozioni da vendere – tra arte, storia, cultura, paesaggi mozzafiato e buona cucina – a chi vuole trascorrere una vacanza che consenta di rigenerarsi e ritrovare sé stessi. E’ questo il senso e il filo conduttore dell’XI edizione di Arcobaleno d’estate, il cartellone di eventi – dal 19 al 24 giugno – promosso dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria, per celebrare l’inizio della stagione turistica.

L’inaugurazione è oggi, lunedì 19, alle 18.30 a villa Bardini a Firenze per un aperitivo organizzato da Confcommercio. Possibile la visita guidata alla mostra "Lisetta Carmi: suonare forte" dedicata all’impegno sociale della grande fotografa scomparsa nel 2022 (20 posti disponibili, partenza ore 18.30 previa registrazione alla mail [email protected]).

Altro evento forte della settimana il concerto di Irene Grandi, che ha scelto Viareggio per la partenza della sessione estiva nel tour "Io in blues". Un concerto esplosivo, a ingresso libero, giovedì 22 giugno (ore 21.15 in Passeggiata). Una serata organizzata e offerta dall’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica in collaborazione con il Comune di Viareggio (sono disponibili 1000 posti numerati a sedere, prenotazione obbligatoria sui siti www.bitconcerti.it, www.comune.viareggio.lu.it e www.toscanapromozione.it. I posti unici in piedi non richiedono prenotazione). E ancora, martedì 20 ad Arezzo percorso tra gusto, musica e visite guidate alla fortezza medicea a cura di Confcommercio (dalle ore 18 alle 23, ingresso gratuito con prenotazione su [email protected]): in pista ristoratori e baristi con le loro specialità ispirate alla tradizione territoriale toscana. A Pistoia il 21 giugno "festa della Musica" organizzata dal Comune e dedicata a "Vivi la Vita", quindi brindisi con le autorità sul campanile del Duomo a cura di Confcommercio. Il 22 a Firenze, ore 18.30 "Crociera e brindisi sull’Arno" con Confesercenti Toscana e Firenze (a invito). Il 22 a Siena - ore 18 - a cura di Guide Federagit Confesercenti Siena, visita guidata di palazzo Chigi Saracini (ingresso libero su prenotazione). Il 23 a Pitigliano (Gr) con il Movimento Donne Confartigianato Imprese giornata dedicata all’arte orafa etrusca: convegno, visita guidata al Museo Archeologico A.Manzi e aperitivo (info: tel. 0564 419611 - [email protected]).

Due iniziative de "La Nazione" dentro "Arcobaleno d’estate": il 21 giugno a Prato (ore 18, Castello dell’Imperatore) presentazione del III volume di "Prato com’era", testi di Roberto Baldi e foto dell’Archivio storico Ranfagni (col sostegno di Gruppo Palmucci e Publiacqua). Il libro sarà regalato con La Nazione il 23 giugno. Il 25 giugno ad Arezzo alle 17 (Fondazione Bruschi) presentazione del volume "La sottilità dell’aria: Arezzo e il suo territorio negli Archivi Alinari" a cura di Rita Scartoni (con il sostegno di Fondazione Ivan Bruschi Intesa San Paolo). Il libro verrà regalato con La Nazione Arezzo il 29 giugno.

Guglielmo Vezzosi