Sostegno per il pagamento dell'asilo nido Cosa cambia e quali sono gli importi previsti

Il bonus asilo nido si rivolge alle famiglie con figli di età inferiore a tre anni e che frequentano l’asilo nido pubblico o privato, purché sia autorizzato. Nello specifico, i figli devono avere un’età inferiore a tre anni o devono compiere tre anni nell’anno solare. Il bonus è inoltre accessibile anche per i genitori di un minore nato, adottato o in affido temporaneo e per i bambini con gravi patologie croniche che necessitano di supporto domiciliare. Riguardo alla data dalla quale è possibile presentare la propria richiesta per ottenere il bonus, va detto che, attualmente, non è stata ancora stabilita una tempistica certa, visto che prima occorre aspettare che venga aggiornata la procedura per il 2025. Tuttavia, sottolinea l’INPS, l’anno scorso la finestra per la presentazione delle domande si aprì intorno alla prima decina di marzo, pertanto presumibilmente avverrà lo stesso anche quest’anno. La Manovra di Bilancio per il 2025 ha comunque stanziato nuove risorse per il Bonus Nido. Lo specifica il comma 211 dell’articolo 1, che ha incrementato di 97 milioni di euro per il 2025 l’autorizzazione di spesa. Anche per questo motivo, si consiglia di provvedere per tempo ad aggiornare l’ISEE al 2025, poiché l’importo spettante viene determinato proprio in base all’indicatore della situazione economica. Il contributo può tuttavia essere richiesto all'INPS entro il 31 dicembre 2025. Si può chiedere un aiuto fino a un massimo di 11 mensilità e bisogna allegare i documenti che attestano l'avvenuto pagamento delle rette. L’importo del sussidio spetta in base al valore dell’ISEE relativo al minore per cui si presenta la domanda. L'incentivo è erogato direttamente dall’INPS su domanda del genitore/affidatario che sostiene l’onere della retta. Come accennato, l'importo del contributo varia in base alla fascia ISEE, seguendo queste indicazioni: ISEE minorenni fino a 25.000 euro, fino a 3.000 euro annui (circa 272 euro al mese per 11 mesi); ISEE minorenni tra 25.001 e 40.000 euro, fino a 2.500 euro annui (circa 227 euro al mese per 11 mesi); ISEE minorenni oltre 40.000 euro o assenza di ISEE, fino a 1.500 euro annui (circa 136 euro al mese per 11 mesi). Nel caso di assistenza domiciliare, l'importo massimo è di 1.500 euro annui per tutte le fasce ISEE. La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di novità: l’importo massimo, fino all’anno scorso legato alla presenza di un altro bambino sotto i 10 anni nel nucleo familiare, diventerà accessibile a prescindere dal numero e dall’età dei bambini e delle bambine presenti in famiglia. Inoltre, dal 2025, il calcolo dell’ISEE non terrà più conto delle somme ricevute con l’Assegno Unico.