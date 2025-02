Sono agevolabili sia beni materiali che immateriali

Sono agevolabili sia gli investimenti in nuovi beni materiali, strumentali all’esercizio d’impresa e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, che immateriali, inclusi i software relativi alla gestione d'impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono monitoraggio continuo e visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata o introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo. È necessario che si consegua la riduzione dei consumi energetici richiesta: il 3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale o il 5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento.