Siamo sul tetto d’Europa: il TeamItaly batte 38 squadre e vince l’ECSC 2025

L’Italia è campione d’Europa nella sicurezza informatica. Il team nazionale TeamItaly, formato dai migliori giovani esperti italiani di cybersecurity, ha vinto l’European Cybersecurity Challenge (ECSC) 2025, battendo in finale Danimarca e Germania. La competizione, promossa dall’ENISA (Agenzia UE per la sicurezza informatica) e organizzata quest’anno dal NASK, Istituto nazionale di ricerca polacco, si è svolta dal 6 al 9 ottobre alla COS Torwar Arena di Varsavia. In gara 39 squadre da tutta Europa, tra cui anche team di Paesi EFTA, candidati UE e delegazioni extraeuropee. Già nel 2024 l’Italia era salita sul podio, chiudendo al secondo posto. Ora, finalmente, il gradino più alto. Il trionfo è frutto di un lavoro di squadra solido: dieci i ragazzi in gara - cinque junior (14-19 anni) e cinque senior (20-25 anni) - guidati da sei tecnici e coordinati dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), con il supporto dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che ha investito nella formazione dei giovani talenti italiani. «Nessuna sorpresa - spiega il prof. Paolo Prinetto, direttore del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity -. L'anno scorso siamo arrivati secondi e negli anni precedenti siamo andati più volte sul podio. Era un sogno che inseguiamo da tempo e per raggiungere questo risultato hanno contribuito sia il talento che il senso di squadra». Le sfide erano in formato Capture The Flag e hanno testato le abilità dei partecipanti su temi come sicurezza web e mobile, crittografia, reverse engineering, forensics e hardware security. Due le fasi della gara: una “Jeopardy” con problemi da risolvere in parallelo e una Attack/Defense, dove i team dovevano difendere i propri sistemi attaccando quelli avversari. In entrambe, la coesione e la prontezza del gruppo italiano hanno fatto la differenza. Questa vittoria consolida la posizione di TeamItaly tra le realtà più forti e innovative a livello europeo. Un successo che valorizza non solo i giovani campioni, ma anche il lavoro integrato di università, centri di ricerca e istituzioni, impegnati nella crescita del capitale umano digitale. E non è finita qui. Il prossimo appuntamento infatti scatterà a novembre, con The Big Game, la filiera di addestramento e formazione del Cybersecurity National Lab, che include i programmi OliCyber.it, CyberChallenge.it, CyberTrials, ITSCyberGame. Questi ultimi sono riservati a studenti e studentesse delle Scuole Secondarie di II grado, delle Università e degli Istituti Tecnici Superiori.