Scende la detrazione: dal 50% passa al 36%. Le novità del 2025

Cambiamenti importanti in questo 2025 riguardo al bonus tende da sole. Fino al 2024, il bonus prevedeva infatti una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’installazione per queste o altre coperture solari. Da quest’anno questa percentuale è scesa al 36%. La detrazione verrà sempre ripartita in dieci anni, ma con un importo annuale ridotto. Ad esempio per un intervento da 5.000 euro, nel 2024, con una detrazione del 50%, si potevano recuperare 2.500 euro, quindi 250 euro ogni anno per dieci anni. Nel 2025, con il 36% di detrazione, il rimborso sarà di 1.800 euro, corrispondenti a 180 euro all’anno. Questo calcolo evidenzia la differenza nel beneficio fiscale, che risulta comunque vantaggioso ma con un risparmio inferiore rispetto a quello delle annate precedenti. Ma chi può beneficiare del bonus? La detrazione è accessibile a tutti i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica nelle proprie abitazioni. Possono richiederla proprietari di immobili, inquilini, con il consenso del proprietario, comodatari, e familiari conviventi del proprietario, a patto che siano loro a sostenere le spese. Per ottenere la detrazione fiscale, è fondamentale che l’intervento rispetti le normative in vigore, ad esempio, le tende devono essere installate in modo da limitare l’irraggiamento solare degli ambienti interni, contribuendo così al risparmio energetico. Inoltre, la procedura burocratica per usufruire del bonus prevede che le spese siano documentate tramite fatture e pagamenti tracciabili, come bonifici bancari o postali. Infine, il contribuente dovrà inviare la comunicazione all'ENEA entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori, un passaggio indispensabile per validare la richiesta.