Sapienza e Inail insieme per ricerca, didattica, salute e sicurezza sul lavoro

La collaborazione tra Università La Sapienza e Inail in questi anni è stata caratterizzata da attività di sviluppo di progetti comuni di ricerca, di formazione e attività didattico-scientifiche collegate al mondo del lavoro. Tra gli eventi più significativi, è necessario senza dubbio ricordare il convegno “Sapienza e Inail insieme per la ricerca, la didattica, la salute e la sicurezza sul lavoro”, organizzato in occasione della presentazione dei risultati delle attività promosse nell’ambito degli accordi quadro di collaborazione stipulati tra Sapienza e Inail in materia di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il sostegno allo sviluppo del sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro (Sgsl) della Sapienza e la diffusione delle buone pratiche che ne derivano, rappresenta un significativo ambito di collaborazione tra i due enti: “Dai progetti di ricerca di innovazione tecnologica e nel campo della medicina del lavoro alle iniziative di integrazione didattica e scientifica – ha di recente sottolineato il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – la nostra consolidata sinergia con La Sapienza nasce dalla consapevolezza dell’importanza di mettere assieme risorse, metodi, strumenti, esperienze e competenze, anche con l’obiettivo di promuovere la formazione di figure professionali altamente qualificate in grado di offrire una tutela sempre più efficace a lavoratrici e lavoratori”. Non a caso, l’organizzazione del Master biennale in Gestione Integrata di Salute e Sicurezza, giunto alla terza edizione, risponde all’esigenza di erogare una formazione professionale specifica per il risk management negli ambienti di vita e di lavoro: “La partnership con Inail – ha dichiarato negli scorsi giorni la Rettrice dell'Università La Sapienza, Antonella Polimeni – ha confermato, nel corso di questi anni, la volontà di continuare un percorso solido e proficuo, anche attraverso la realizzazione di numerosi progetti di ricerca e di formazione su temi assai rilevanti come la salute e la sicurezza del lavoro. L’Ateneo ha accettato con entusiasmo di condividere con Inail la sfida di innovare il paradigma della prevenzione”.