Safe2Eat, la sicurezza alimentare fa gola Alla scoperta del consumatore consapevole

Siamo ciò che mangiamo. La sicurezza passa anche dal piatto, quindi l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare promuove l’edizione 2025 della campagna Safe2Eat: l’iniziativa fornisce ai consumatori informazioni chiare basate sulla scienza che contraddistingue la sicurezza alimentare nella sua totalità. Fare scelte più consapevoli, anche a tavola, è l’inizio di una vita più sana. Senza rinunciare al gusto. La campagna si allarga a 23 Paesi: 5 in più rispetto al 2024. Albania, Austria, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Cechia, Estonia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Spagna e Turchia. L’iniziativa parte dai dati incoraggianti dello scorso anno: raggiunto oltre il 45% del pubblico target in Europa, vuol dire che non solo l’argomento interessa ma è fondamentale per il futuro. Dentro e fuori il carrello della spesa. Infatti Safe2Eat ha coinvolto circa 50 milioni di europei, rafforzando l’importanza della sicurezza alimentare nella quotidianità. Sempre più persone, quindi, vogliono capire e selezionare cosa mangiano. Si è passati da una complessità iniziale rispetto alla comprensione collettiva delle caratteristiche e indicazioni presenti sulle etichette a una voglia di trasparenza sempre più profonda: i consumatori non sono più passivi, ma diventano parte attiva nel processo di selezione e acquisto. Fare la spesa non è soltanto routine, ma un processo che richiede conoscenza e capacità di analisi. Possibile solo con una volontà comune di scardinare le difficoltà ancora presenti in determinati ambiti: Safe2Eat lo sa e riparte da ciò che è stato fatto sinora per avere ulteriore slancio e maggiori certezze.