Risultati Euro NCAP, seconda sessione. Sette modelli centrano le cinque stelle

Sono sette i modelli di cui Euro NCAP ha recentemente concluso i suoi test di sicurezza su nuove auto in arrivo o già presenti sul mercato europeo. Le valutazioni riguardano sia la sicurezza passiva, cioè quella che protegge chi sta in auto in caso di incidente, sia quella attiva, cioè i sistemi che aiutano a evitarlo. L’Audi A6 Avant ha ottenuto l’87% di valutazioni positive nella protezione degli adulti, l’88% per i bambini, il 78% per pedoni e ciclisti e il 77% per i sistemi di assistenza alla guida. Numeri soddisfacenti per quanto riguarda l’abitacolo in caso di crash, anche se è appena sufficiente la protezione del torace in caso di frontale. Passiamo al SUV Cupra Terramar, con un 89% per adulti, 87% per bambini, 82% per utenti vulnerabili e 76% per i sistemi ADAS. Capacità di gestione urti buona. La Jaecoo 7 oscilla sugli ottanta: 81% adulti, 80% bambini, 80% pedoni e ciclisti, e 80% anche per i sistemi di assistenza tra i quali spiccano frenata automatica, mantenimento di corsia e allerta per la stanchezza del conducente. La protezione è buona, anche se alcuni rivali offrono strutture più avanzate. Record NCAP per la categoria bambini per la Polestar 3: il SUV elettrico svedese ottiene un 90% per gli adulti e una protezione per pedoni e ciclisti del 79%. Sistemi ADAS da 83%. Buoni i numeri per l’abitacolo e in caso di importanti urti laterali. La BYD Sealion 7 si contende il primato per la protezione dei bambini (93%) e per la forte efficacia nei crash laterali. Anche gli adulti sono ben protetti (87%), e anche i sistemi ADAS sono all’altezza (79%). Limitata la protezione del torace in caso di frontale (76%). Ancora non disponibile sul mercato italiano, la Geely EX5 si presenta comunque con risultati importanti per quanto riguarda la protezione di tutti gli occupanti dell’abitacolo e non solo: 86% per adulti, 87% per bambini, 83% per utenti vulnerabili e altrettanto per i sistemi ADAS. L’equipaggiamento di sicurezza è completo, ma nelle prove di urto frontale si ferma di poco sotto rispetto ai migliori. Ultima ma non per importanza, la Hongqi E-HS9, un SUV di grandi dimensioni ancora non disponibile in Europa ma che vanta ottimi risultati. Ha ottenuto infatti l’82% sia per gli adulti sia per i sistemi ADAS e l’87% per i bambini. Attenzione però alla protezione per pedoni e ciclisti che si attesta solo sul 73%.