Ricette tipiche in barca e in camper E la vacanza assume un nuovo gusto

FIRENZE

Scoprire e realizzare le ricette tipiche di città e paesi, viaggiando così fra sapori e tradizioni. È possibile grazie a "Happy Camper" ed "Happy Boat", due pubblicazioni promosse da Toscana Promozione Turistica, nell’ambito del progetto di Vetrina Toscana. Il primo volume è appunto "Happy Camper in Toscana - Ricette per viaggiatori en plein air" una guida pratica alla cucina tipica, dedicata a chi sceglie di visitare la regione in camper. Dalla pappa al pomodoro alle triglie alla livornese, dallo stufato labronico ai testaroli in vettura, passando per le pennette alla renaiola e i pici alla briciola: in tutto, venti ricette della tradizione, due per ogni provincia. Tutte sono state sperimentate personalmente dall’autore, lo chef Claudio Menconi, appassionato cuoco e camperista. Il libro contiene poi tanti consigli su come ottimizzare la propria esperienza ai fornelli "on the road", come l’idratazione della pasta, la marinatura e la vaso cottura, indispensabile per zuppe, brodi e umidi.

Il secondo volume è "Happy Boat in Toscana - Ricette per naviganti a vela e a motore" una guida pratica alla cucina tipica, dedicata a chi si muove in barca. Protagonista è la costa toscana, insieme a tanti suggerimenti sui prodotti tipici che non possono mancare in una cambusa gourmet e sostenibile: dall’utilizzo di prodotti locali, all’attenzione alla stagionalità per il pescato, per non danneggiare l’ecosistema e consentire la riproduzione. Le proposte vanno dai super classici come gli spaghetti con le arselle e le acciughe marinate, a nuove interpretazioni come le triglie con patate, la palamita al pesto di ortica o l’insalata di sgombro marinato.

"Happy Boat" è realizzato in un formato A5, oltre che scaricabile dal sito www.vetrina.toscana.it. Le foto sono di Luca Managlia, mentre le ricette sono state concesse dai cuochi di Vetrina Toscana: Umberto Amato (La Fontanina, Porto Santo Stefano), Leandro Carotenuto (Umami, Marciana Marina), Matteo Donati (Donati, Castiglione della Pescaia), Luigi Fiore (Alle Vettovaglie, Livorno), Maurizio Marsili (Pesciolino Briaco, Viareggio), Claudio Menconi, Simone Sardelli (Osteria da Simone, Marina di Pisa), Roberto Tissi (La Petite Cuisine, Carrara), Daniele Zazzeri (La Pineta, Marina di Bibbona).

Completano il volume una scheda di Slow Food Italia e una a cura di Vetrina Toscana. Nel caso in cui, poi, si decidesse di non cucinare a bordo di barche o camper, sul sito vetrina.toscana.it si trovano circa duemila imprese fra ristoranti, botteghe e produttori, ma anche Strade del vino, cantine, birrifici ed oleifici. Insomma, tutte le migliori proposte per mangiare fuori.

Lisa Ciardi