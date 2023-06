Ricciola della baia di Sant’Andrea Gli aromi dell’Elba

Infornare il pane al carbone vegetale per 30’ a 180°C, tostarlo e grattugiarlo aggiungendo la buccia grattata di 4 limoni (o usare il pan grattato). Salsa: rosolare in un pentolino aglio, olio, midollo e rosmarino e sfumare con aleatico. Estrarre quindi rosmarino e aglio e continuare la cottura, aggiungendo salsa di soia e miele. Ridotta la salsa, frullarla in un recipiente con i due spicchi di aglio estratti prima. Far arricciare le puntarelle in acqua e ghiaccio e condire con i filetti di acciughe tagliati finemente e marinati con aceto di mele e olio. Ricavare 4 scaloppe da panare a secco e scottare in padella con olio (1 min. per lato), poi porle su un foglio di carta assorbente. Adagiare i filetti nel piatto con sopra le puntarelle e la salsa di midollo. Vino consigliato: Ansonica dell’Elba Doc.

Ingredienti per 4 persone: 1 kg di ricciola del Tirreno, 1 mazzo di puntarelle. Pane: 500 g di farina, 3 g di lievito, sale q.b., 4 cucchiai di olio extravergine di oliva toscano, 280 ml di acqua, 10 g di carbone vegetale. Salsa: 3 ossa con midollo, 2 spicchi di aglio nero, 3 cucchiai di olio extravergine toscano, 100 ml di salsa di soia, 1 cucchiaio di miele millefiori toscano PAT, 1 rametto di rosmarino, 12 bicchiere di Aleatico dell’Elba Docg.

Ricetta dello chef Leandro Carotenuto del ristorante Umami a Marciana Marina