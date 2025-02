Per automatizzare la casa in aiuto ci sono gli incentivi

Tra le agevolazioni previste per il 2025 rientra anche il cosiddetto bonus domotica, un beneficio fiscale finalizzata all’adozione di strumenti di controllo da remoto per le apparecchiature domestiche. Tale bonus prevede una detrazione del 50% per le prime case e del 36% per le seconde, purché si tratti di dispositivi che consentano la gestione a distanza di impianti di riscaldamento, climatizzazione e apparecchi domestici. Non si tratta di un’agevolazione autonoma, bensì di una componente dell’ecobonus, il quale incentiva interventi mirati all’efficienza energetica delle abitazioni. Il beneficio fiscale riguarda le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e l’uso di dispositivi per la regolazione da remoto degli impianti termici. Per accedere alla detrazione, è necessario che l’intervento rientri tra quelli finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile. I dispositivi ammessi includono strumenti multimediali in grado di ottimizzare l’uso dell’energia attraverso sistemi di automazione avanzati. Seguendo le indicazioni previste dalla normativa, i contribuenti potranno usufruire di questa agevolazione nell’ambito delle spese per la riqualificazione energetica della propria abitazione.