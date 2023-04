Occuparsi dei rischi: ecco le procedure operative

Il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) dell’INAIL ha pubblicato un documento sulle misure di prevenzione da adottare durante le operazioni di bonifica dei suoli contaminati da amianto di origine antropica. L’atto evidenzia la complessità della gestione del rischio amianto, che richiede competenze specifiche e una maturata esperienza. Pur rispettando le norme, gli operatori del settore incontrano spesso difficoltà nella gestione in sicurezza di suoli contaminati. Per agevolare il lavoro, il documento riporta specifiche procedure operative e di sicurezza volte a stabilire criteri omogenei di intervento a livello nazionale. Tali procedure prevedono la valutazione del rischio, la formazione degli addetti e le procedure di bonifica. Inoltre, è necessario rispettare i valori limite di esposizione e gli iter autorizzativi per le attività di manutenzione e rimozione dei materiali contenenti la sostanza (MCA). La corretta gestione del rischio amianto riduce il numero di infortuni e malattie, ma porta anche a un sensibile aumento della produttività, all'efficacia degli interventi e alla riduzione delle tempistiche esecutive.