Nuovo Codice della Strada, incidenti in forte calo I dati sui primi tre mesi dall’entrata

Il nuovo Codice della Strada, entrato in vigore lo scorso sabato 14 dicembre ha fatto registrare evidenti miglioramenti della sicurezza stradale in Italia. Di un primo bilancio trimestrale (quindi fino al 13 marzo 2025) ne parla dettagliatamente il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, utilizzando i dati diffusi dal Viminale e provenienti dalla Polizia Stradale e dai Carabinieri. I numeri parlano chiaro: gli incidenti stradali sono diminuiti del 5,5%, con una riduzione del 20,4% delle vittime e dell'8,8% dei feriti. Nel pratico, si traduce in 61 morti in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono stati rilevati 226 incidenti mortali nei primi tre mesi del 2025, rispetto ai 274 dello scorso anno. Il numero delle vittime è sceso a 238, contro le 299 registrate nello stesso periodo del 2024. Anche gli incidenti con lesioni hanno visto un calo, passando da 6.227 a 5.712, mentre il numero delle persone ferite è sceso da 9.222 a 8.407. Per quanto riguarda i controlli effettuati sulle strade, sono stati 203.753 i conducenti sottoposti a test con etilometri durante questo periodo. Di questi, l'1,7% è stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza, mentre lo 0,2% ha subito multe per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Su un totale di 17.607 patenti ritirate, ben 8.912 (oltre il 50%) sono state ritirate per uso del cellulare durante la guida. Sempre in merito alle licenze di guida ritirate, la situazione in Italia vede il primato di Napoli, che vede ben 707 patenti ritirate da nei primi tre mesi dell’anno corrente. Nel 2024 erano state 430. Al secondo posto c’è Milano con 647, al terzo invece 530, al quarto Palermo con 267.