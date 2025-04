Neomamme: c'è un progetto davvero speciale

L’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale dell’Emilia-Romagna ha avviato un nuovo programma quinquennale per il periodo 2025-2029, con il fine di cominciare a parlare di sicurezza stradale fin dalla gravidanza. Durante i corsi pre-parto, infatti, verranno forniti consigli utili su come viaggiare in modo sicuro in auto, anche in gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino. Al momento delle dimissioni dal reparto maternità, ogni famiglia riceverà un kit di benvenuto contenente raccomandazioni pratiche per crescere bambini e bambine in sicurezza, con un focus riguardo l’uso corretto dei seggiolini auto. Il piano prevede anche la collaborazione con i pediatri e la distribuzione di materiali informativi durante le vaccinazioni, così da raggiungere tutte le famiglie in modo semplice e diretto. L’obiettivo è quello di ridurre del 50% i morti e i feriti gravi entro il 2030.