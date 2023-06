"MeQ", il mercato a tutta qualità

FOLLONICA (Grosseto)

Si chiama MeQ ed è il mercato coperto di qualità di Follonica. Qualità del prodotto, valorizzazione delle tipicità locali, filiera corta e stagionalità sono i principi ispiratori della struttura, che mette in pratica la filosofia espressa dal manifesto dei valori di Vetrina Toscana. L’amministrazione comunale ha puntato a riqualificare una realtà che ultimamente non era più vitale, investendo sulla valorizzazione della produzione locale, non solo con la vendita, ma anche con la somministrazione, immaginandola come un vero e proprio attrattore turistico della città. È nato così un punto d’incontro "naturale", un luogo di socializzazione, consumo e acquisto che ha aperto anche uno spazio per lezioni di cucina e cooking show, palcoscenico ideale per la promozione dei prodotti del territorio. Nel mercato è in corso di realizzazione anche l’asta del pesce. Il prodotto ittico sarà presentato dal banditore mettendone in risalto le caratteristiche, citando la specie, la provenienza, la freschezza e il peso, attività che rafforzerà ulteriormente la vocazione di attrazione turistica del mercato.

Il mercato è poi un racconto per immagini, grazie ai murales e alle opere dello "street artist" Dario Vella. Infine, MeQ ha un codice etico ben preciso, che punta sulla sostenibilità: dal "plastic free" all’antispreco. Nel mercato coperto non possono entrare bottiglie di plastica ed è già in funzione un eco compattatore, in cui inserire le bottiglie da smaltire: al raggiungimento di una determinata soglia verrà emesso un buono sconto per l’acquisto di prodotti all’interno del mercato. Infine, la lotta allo spreco alimentare: l’invenduto o quel che rimane a fine giornata viene consegnato alla mensa della Caritas per una sostenibilità sociale, oltre che ambientale.