"Mare, cultura, piccoli borghi: tutto a portata di clic"

FIRENZE

Attraverso il sito di destinazione Visittuscany.com e il sistema dei social più diffusi, Fondazione Sistema Toscana promuove nel mondo i tanti aspetti dell’identità toscana, dalle città d’arte al mare, dai parchi agli eventi culturali, passando per le eccellenze enogastronomiche fino ai piccoli borghi, luoghi meno noti che rappresentano altrettanto bene i tratti distintivi della nostra regione. Quest’anno la promozione online si doterà di un’importante novità, spiega il direttore FST, Francesco Palumbo: "Oltre ad invitare i turisti a scoprire le bellezze della nostra regione, ci dedicheremo ad accompagnare e coccolare quelli che si trovano già qui. Sarà online, infatti, una campagna declinata in quattro lingue – italiano, inglese, tedesco, francese – tesa a promuovere eventi e offerte durante tutta la stagione estiva, pensata principalmente per i visitatori italiani e stranieri giunti nella nostra regione che non disdegnano qualche suggerimento su come godere a pieno della loro vacanza sotto il sole della Toscana".

Visittuscany nel 2022 ha registrato +15% del numero di utenti (quasi 2,8 milioni) con gli incrementi più significativi tra americani (+58%), inglesi (+142,7%) spagnoli (+89%), italiani (+7%). Sui social il 2022 ha visto un aumento di follower su tutti i profili della destinazione per oltre 95 milioni di visualizzazioni complessive. "La nuova campagna mira a far segnare numeri ancora più impattanti – spiega Palumbo –, per questo invitiamo operatori economici e i territori a proporre eventi e offerte su Visittuscany.com per beneficiare del traffico generato da questa nuova declinazione di Toscana Rinascimento senza fine". La promozione di offerte ed eventi dislocati sul territorio regionale avrà il doppio vantaggio di decongestionare le presenze su costa e città d’arte a beneficio di luoghi meno noti ma altrettanto ricchi di fascino.