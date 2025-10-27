Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Mangiare sicuro è un diritto e allo stesso tempo un dovere
27 ott 2025
Mangiare sicuro è un diritto e allo stesso tempo un dovere

L'Italia si conferma come uno dei Paesi più attenti

In Italia ogni anno vengono effettuate milioni di ispezioni lungo tutta la filiera

In Italia ogni anno vengono effettuate milioni di ispezioni lungo tutta la filiera

In un’epoca in cui il cibo è diventato non solo nutrimento ma anche identità, cultura e scelta etica, l’Italia si conferma come uno dei Paesi più attenti alla qualità e alla sicurezza alimentare. Proprio quest’ultima non rappresenta più solo un dovere istituzionale ma un'esigenza diffusa, sostenuta da controlli sempre più efficaci, sistemi di tracciabilità avanzati e nuovi stili di vita orientati alla salute e alla sostenibilità. Il nostro Paese vanta uno dei sistemi di controllo alimentare tra i più rigidi e severi d’Europa: il Ministero della Salute, le ASL, l’Istituto Superiore di Sanità, i NAS dei Carabinieri e l'Agenzia delle Dogane lavorano in sinergia per garantire che ogni alimento, prima di arrivare sulle nostre tavole, sia conforme alle norme sanitarie e ambientali. Ogni anno vengono effettuate milioni di ispezioni lungo tutta la filiera: dalla produzione alla distribuzione, dalla trasformazione fino al punto vendita. Questi controlli non si limitano alla qualità igienico-sanitaria ma si estendono anche alla verifica dell’etichettatura, della provenienza e dell’uso corretto dei termini legati alle denominazioni d’origine (DOP, IGP, STG), proteggendo il patrimonio agroalimentare italiano da possibili frodi e contraffazioni.

