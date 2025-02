L'iniziativa per le famiglie che hanno bambini

La Carta per i nuovi nati, anche nota come Bonus nuove nascite o Bonus bebè, è un'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate ai primi anni di vita dei bambini, come alimenti per l’infanzia, pannolini, abbigliamento e prodotti per l’igiene. La misura, fino all’anno scorso inglobata nell’Assegno Unico, è stata confermata e ampliata dalla Legge di Bilancio 2025, che l’ha resa più accessibile e ne ha aumentato le funzionalità. Questa misura è destinata a quelle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, e ha l’obiettivo di offrire un supporto immediato per le spese legate alla nascita, all’adozione o all’affidamento di un bambino. L’incremento del bonus non solo allevia il peso economico che le famiglie devono affrontare in un momento così delicato, ma rappresenta anche un passo significativo verso una maggiore attenzione alle esigenze delle famiglie italiane. La Carta per i nuovi nati è una prepagata destinata alle famiglie con bambini nati, adottati o in affido dal 1° gennaio 2025. Per farne richiesta, il nucleo familiare deve rispettare alcuni requisiti, quali: residenza in Italia di almeno uno dei due genitori; ISEE non superiore a 40.000 euro annui; bambini nati, adottati o in affido nel 2025. Dato che non è richiesto alcun vincolo lavorativo, la misura è accessibile anche per disoccupati o lavoratori autonomi. La Carta è una prepagata nominativa, rilasciata da alcuni enti o dagli istituti bancari aderenti al programma. Da quest’anno ha un importo massimo di 1.200 euro (fino all’anno scorso erano 1.000). Il beneficio, erogato una tantum, può essere utilizzato esclusivamente presso esercizi convenzionati, sia fisici che online. Alcuni esempi di beni acquistabili sono: prodotti alimentari per neonati e bambini, pannolini e salviettine, abbigliamento per la prima infanzia e prodotti per la cura e l’igiene del bambino. La Carta è valida fino al compimento del terzo anno di vita del bambino oppure, in caso di adozione o affido, fino a tre anni dal suo ingresso in famiglia. Il contributo verrà erogato nel mese successivo a quello di nascita o adozione e sarà escluso dalla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali.