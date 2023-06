La nuova vita dei Parchi "Non solo vincoli e divieti Siamo i primi a credere in sviluppo e turismo"

di Lisa Ciardi

FIRENZE

"In passato la nascita di un parco era vissuta dai cittadini della zona come un limite. Oggi è vista come un’opportunità, in grado di portare benessere, turismo e ricchezza". Luca Santini, presidente nazionale di Federparchi oltre che del parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna fa il punto sui cambiamenti che hanno interessato il settore negli ultimi anni, grazie anche a una rinnovata sensibilità verso i temi ambientali.

Partiamo dai numeri: qual è la situazione in Toscana?

"Abbiamo tre parchi nazionali: il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna; il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Parco dell’Arcipelago Toscano, che vanta la più grande area marina protetta italiana. In quest’ultimo caso si tratta di una realtà che si sviluppa interamente dentro i confini regionali. Gli altri due parchi sono invece ‘condivisi’: quello delle Foreste Casentinesi conta 18mila ettari in Toscana e altrettanti in Emilia; il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano si estende per 25mila ettari nelle province di Lucca, Massa Carrara, Parma e Reggio. Abbiamo poi i parchi regionali e provinciali, le riserve naturali statali e regionali e ancora le Anpil, le aree naturali protette d’interesse locale".

Come si posiziona la Toscana rispetto alle sollecitazioni europee?

"L’Agenda europea prevede che, entro il 2030, almeno il 30% del territorio regionale, in terra come in mare, debba essere protetto. Al momento, in Italia, abbiamo il 21% di territorio protetto a terra e il 16% a mare. Questa seconda cifra può sembrare bassa, ma va considerato che il mare è di proprietà pubblica e quindi è possibile recuperare la percentuale mancante con più facilità".

Quello delle aree protette è un universo frammentato: riuscite a fare rete?

"Esiste una frammentazione che in alcuni casi raggiunge livelli importanti. Penso per esempio ai Sic, i siti d’interesse comunitario, in parte inseriti in aree protette istituite, in parte privi di un vero e proprio programma di gestione. Inoltre i parchi nazionali fanno riferimento al Ministero dell’ambiente, quelli regionali alle Regioni e spesso mancano obiettivi condivisi. Sarebbe utile una visione omogenea da parte del Ministero, che potrebbe dettare la linea nella programmazione".

La Toscana ha delle peculiarità?

"Ne ha molte. Oltre a quella, già citata, del parco dell’Arcipelago Toscano, abbiamo due realtà importanti nel tratto appenninico e poi il particolarissimo geoparco delle Colline metallifere, che salvaguarda anche aspetti geologici. Il parco regionale della Maremma ha un ecosistema particolare in cui, per esempio, è stato reintrodotto con successo il falco pescatore. San Rossore è stato tenuta presidenziale e unisce aspetti di grande valore naturale e storico. Le Foreste Casentinesi e l’Arcipelago sono anche nella green list della Iucn, che include solo 61 aree protette al mondo su oltre 255mila. Infine il Tosco-Emiliano e le Foreste Casentinesi sono rispettivamente riserva Mab Unesco e Patrimonio dell’umanità Unesco".

Qual è il rapporto con i cittadini che vivono all’interno dei parchi?

"Per anni i parchi sono stati considerati delle enclave e vissuti come unfattore limitante. Oggi non è più così: con una gestione oculata si può abbinare la conservazione allo sviluppo dell’economia e del turismo. Nel parco delle Foreste Casentinesi siamo passati da 180mila pernottamenti del 2016 a oltre 500mila del 2022. Per gli 11 piccoli Comuni montani che ne fanno parte significa un indotto pari a 50 milioni di euro, che fa la differenza nell’economia locale. A livello nazionale siamo a 13 milioni di pernottamenti nel 2022 e dobbiamo ancora ripartire pienamente dopo la pandemia. Non a caso, se un tempo i parchi venivano spesso avversati, oggi ci sono Comuni che chiedono di entrare nell’area protetta o di ampliare la parte di territorio che ne fa parte. E a domandarlo non sono gli amministratori, ma i cittadini e le categorie economiche che vedono nel parco una concreta possibilità di sviluppo".