La Generazione Z è la più "attaccabile"

La generazione Z è quella più fragile. Gli uomini e le donne nati tra la metà degli anni ’90 e il 2010 sono più inclini a cadere nei tranelli legati alla disinformazione. Lo dimostra uno studio condotto dall’Università di Cambridge, dove è stato preso un campione di persone a cui è stato chiesto di riconoscere – su 20 news di partenza – quali fossero falsità e quali invece fossero verità verificate. Il test ha dimostrato che per la generazione Z è maggiormente difficile riconoscere il vero dal falso, l’analisi delle fonti non ha prodotto i risultati sperati. Lo stesso esperimento è stato condotto anche in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. I risultati sono stati migliori e lo Stivale è rimasto indietro per quanto riguarda soglia d’attenzione e capacità d’interpretazione delle notizie. L’Intelligenza Artificiale è in grado, sempre secondo lo studio, di manipolare la lucidità di 1 italiano su 3: il quale crede che le immagini e i testi generati dal dispositivo siano attendibili. Motivo per cui l’Italia sta pensando di finanziare dei progetti mirati che insegnino a distinguere il valore e l’importanza delle fonti per garantire sempre e comunque un’informazione corretta a chiunque. Il mondo cambia, ma occorre capire in che direzione. In questo l’Italia è ancora molto indietro.