Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
Servizi
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano MelissaElezioni ArgentinaUcraina Russia Furto LouvreAzzurra Barbuto
Acquista il giornale
ServiziLa Generazione Z è la più "attaccabile"
27 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Servizi
  4. La Generazione Z è la più "attaccabile"

La Generazione Z è la più "attaccabile"

I risultati rivelano chi è più fragile alle fake news

Lo dimostra uno studio condotto dall’Università di Cambridge

Lo dimostra uno studio condotto dall’Università di Cambridge

La generazione Z è quella più fragile. Gli uomini e le donne nati tra la metà degli anni ’90 e il 2010 sono più inclini a cadere nei tranelli legati alla disinformazione. Lo dimostra uno studio condotto dall’Università di Cambridge, dove è stato preso un campione di persone a cui è stato chiesto di riconoscere – su 20 news di partenza – quali fossero falsità e quali invece fossero verità verificate. Il test ha dimostrato che per la generazione Z è maggiormente difficile riconoscere il vero dal falso, l’analisi delle fonti non ha prodotto i risultati sperati. Lo stesso esperimento è stato condotto anche in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna. I risultati sono stati migliori e lo Stivale è rimasto indietro per quanto riguarda soglia d’attenzione e capacità d’interpretazione delle notizie. L’Intelligenza Artificiale è in grado, sempre secondo lo studio, di manipolare la lucidità di 1 italiano su 3: il quale crede che le immagini e i testi generati dal dispositivo siano attendibili. Motivo per cui l’Italia sta pensando di finanziare dei progetti mirati che insegnino a distinguere il valore e l’importanza delle fonti per garantire sempre e comunque un’informazione corretta a chiunque. Il mondo cambia, ma occorre capire in che direzione. In questo l’Italia è ancora molto indietro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata