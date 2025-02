La Disability Card valida in Europa

Le persone con disabilità per il 2025 avranno inoltre diritto alla Disability Card, una particolare nuova carta nazionale della Disabilità che verrà condivisa anche con tutti gli altri ventisette Paesi membri dell’Unione Europea. Proprio per tale motivo, essa è nota anche con il nome di European Disability Card o Carta Europea della Disabilità e rappresenta uno strumento con la fondamentale funzione di vero e proprio documento d’identità. In linea generale, la Disability Card permette un accesso diretto alle agevolazioni presenti in tutti gli Stati del Vecchio Continente che hanno deciso di adottare questa risorsa. Nello specifico, poi, saranno le singole Nazioni coinvolte a decidere, all'interno dei propri confini, le regole per le quali erogare tale servizio in concomitanza con le normative locali vigenti.