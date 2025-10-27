La cultura della prevenzione arriva nelle aziende italiane

Il Piano Integrato per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2025 è un programma operativo dal 1° gennaio 2025, approvato dal Decreto Ministeriale n. 195 del 17 dicembre 2024, con l'obiettivo di promuovere una cultura della prevenzione oltre il mero rispetto normativo. Le principali strategie includono campagne di vigilanza mirate (come "Operazione STOP" nei settori a rischio), potenziamento della formazione e della sensibilizzazione (anche rivolta ai giovani), e maggiore coordinamento tra istituzioni come il Ministero del Lavoro, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e l'INAIL. Il Piano Integrato per la Salute e la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 2025 e la strategia EU-OSHA puntano dunque a rendere la sicurezza parte della cultura aziendale, con la consapevolezza, tuttavia, che la sicurezza non si imponga dall'alto, ma si costruisce con la partecipazione di chi vive ogni giorno il luogo di lavoro. Per sviluppare una cultura della prevenzione, i lavoratori devono essere coinvolti in modo attivo, sentendosi parte di un sistema che li protegge e li ascolta. Quando un dipendente si sente libero di segnalare un rischio senza temere conseguenze, il livello di protezione per tutti cresce. Tra gli obiettivi principali varati dal nuovo orientamento, vi è quello di rafforzare la cultura della sicurezza, spostando l'attenzione dalla semplice conformità normativa a un valore etico e sociale, con iniziative che mirano a integrare la sicurezza nel DNA aziendale. In più, ecco la necessità di un miglioramento della formazione, con lo sviluppo di programmi formativi più efficaci, che vanno oltre la formalità e includono la verifica dell'apprendimento e l'applicazione pratica sul lavoro. Sullo sfondo, anche un reale potenziamento della vigilanza, aumentando il numero e l'efficacia delle ispezioni attraverso un miglior coordinamento tra le istituzioni e l'interscambio di banche dati. Sullo sfondo, ecco anche tecnologie innovative e la promozione dell'uso di strategie per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza, anche attraverso un reale supporto alle imprese: l'INAIL fornirà collaborazione tecnico-scientifica e finanziamenti alle imprese per aiutarle a investire nella prevenzione.