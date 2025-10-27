In Italia 4.000 attacchi informatici quotidiani nel 2024 DDos e ransomware le due minacce

Gli attacchi informatici in Italia sono aumentati, arrivando a 4.000 casi al giorno. E questo accadeva già nel 2024. A ribadirlo è il primo Cyber Security Report firmato da TIM e Cyber Security Foundation, prima fondazione no profit italiana dedicata alla sicurezza digitale. Al centro dello studio due minacce in forte crescita: attacchi DDoS e ransomware. «Questo report è molto più di una fotografia tecnica: è un invito a cambiare passo - afferma Marco Gabriele Proietti, fondatore della fondazione -. I numeri mostrano quanto serva una cultura della sicurezza digitale stabile, che vada oltre l’emergenza. La nostra missione è educare, sensibilizzare e unire pubblico e privato. I dati sono un bene collettivo, da proteggere con trasparenza e lungimiranza, per il bene dell’intero sistema Paese». Secondo Eugenio Santagata, Chief Public Affairs, Security and International Business Officer di TIM, «TIM, come operatore infrastrutturale, rileva ogni giorno segnali di attacchi imminenti. Questo ci consente di offrire analisi utili e dati reali. Il report nasce per rafforzare le difese comuni attraverso una base informativa solida». Il quadro è allarmante: gli attacchi DDoS sono aumentati del 36%, con una media di 18 al giorno. Quasi il 40% ha superato i 20 Gbps, rendendo più difficile contrastarli. Preoccupante anche l’evoluzione delle tecniche: colpiti più punti contemporaneamente, rendendo inefficaci molte difese tradizionali. La PA è sempre più bersaglio: dal 1% al 42% in un solo anno. Sul fronte ransomware, l’Italia è il secondo Paese UE più colpito: 146 casi rilevati nel 2024. I settori più colpiti sono quelli dei servizi (58%) e della manifattura (26%). A favorire l’aumento è anche il modello “Ransomware-as-a-Service”, che democratizza l’accesso agli strumenti di attacco. Occhi puntati anche sull’AI: utile per la difesa ma usata anche dagli hacker per attacchi più credibili e difficili da individuare. Intanto, l’Europa risponde: nel 2024 sono entrati in vigore NIS2, DORA e Cyber Resilience Act, che alzano l’asticella della sicurezza, anche per le PMI.