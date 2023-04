I quattro principali tipi di attacchi hacker che possono colpire i dispositivi mobili

Gli attacchi hacker sono all’ordine del giorno. La conoscenza delle principali tecniche di attacco si rivela un prezioso strumento di prevenzione. Tra i modi più semplici per mettere a segno un colpo informatico c’è sicuramente il phishing. Il malvivente si spaccia per un amico, conoscente o persona rispettabile, e manda un messaggio per posta elettronica. La prevenzione più efficace è quella di addestrare gli utenti a individuare tempestivamente possibili situazioni di rischio. Sono disponibili degli applicativi, chiamati mobile threats defenses-MTD, che offrono un elevato livello di sicurezza contro questa tipologia di attacco. Tali strumenti funzionano effettuando uno scan dei collegamenti e utilizzando algoritmi avanzati per bloccare, in tempo reale, eventuali attacchi. Occhio poi alle app fraudolente, progettate per raccogliere dati personali ed aziendali. I responsabili della sicurezza informatica possono bloccare numerose applicazioni sospette, ma solo se l’apparato mobile del soggetto da proteggere è stato inserito in un appropriato database. Questi applicativi di protezione vengono contrassegnati dalla definizione mobile device management- MDM, e posson essere abbinati all’applicativo MTD precedentemente illustrato. In più attenzione alle reti Wi-Fi non sufficientemente protette, come quella che si può trovare in una catena di negozi, che vendono vari tipi di caffè. Infine il costante aggiornamento delle app rappresenta un prezioso strumento di salvaguardia da possibili attacchi. Un’appropriata sensibilizzazione su questo tema permette di migliorare in modo significativo la sicurezza delle applicazioni presenti sul dispositivo mobile, a costi praticamente nulli.