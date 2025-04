Giornata Mondiale della Sicurezza Il conto alla rovescia è già iniziato

La Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, promossa annualmente dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), si tiene il 28 aprile con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di prevenire infortuni e malattie professionali a livello globale. Questa iniziativa sottolinea l’importanza di creare una cultura della sicurezza che coinvolga governi, datori di lavoro e lavoratori nel promuovere ambienti di lavoro sicuri e salubri. La Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro si concentrerà quest’anno sul tema “Rivoluzionare la salute e la sicurezza sul lavoro: l’intelligenza artificiale e la digitalizzazione nel mondo del lavoro”. La campagna per la Giornata mira a far luce sul modo in cui le nuove tecnologie stanno trasformando la salute e la sicurezza sul lavoro, anche attraverso l’automazione, l’uso di strumenti intelligenti per la salute e la sicurezza sul lavoro e sistemi di monitoraggio, la “realtà estesa” e la realtà virtuale, e la gestione algoritmica del lavoro. La trasformazione digitale del lavoro ha portato ad un’evoluzione delle modalità di lavoro, anche attraverso il ricorso al telelavoro e alle piattaforme di lavoro digitali, che saranno anch’esse trattate dagli eventi organizzati in occasione della Giornata mondiale. L’adozione di strumenti avanzati come sensori intelligenti, analisi predittiva e realtà aumentata, sta trasformando il modo in cui le aziende identificano e mitigano i rischi professionali. Tuttavia, queste innovazioni pongono anche nuove sfide, come la necessità di adeguate regolamentazioni e la formazione dei lavoratori per un utilizzo sicuro ed efficace di tali strumenti. Durante la Giornata Mondiale 2025, esperti, istituzioni e parti sociali si confronteranno su come bilanciare progresso tecnologico e tutela della salute, assicurando che l’evoluzione digitale sia sempre al servizio della sicurezza e del benessere dei lavoratori.