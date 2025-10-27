Formazione e welfare Nuove regole nelle imprese

La “Generazione Z” comprende le persone nate approssimativamente tra il 1997 e il 2012. I giovani di questa generazione sono cresciuti in un ambiente in cui smartphone e Internet erano una parte naturale della vita. Oggi, questi giovani si affacciano al mondo del lavoro, portando i loro ideali e la loro visione della vita. Per molti di questi ragazzi, la tecnologia ha svolto un ruolo chiave nel plasmare il modo di comunicare, apprendere e intrattenersi. Oggi, dunque, anche le aziende sono chiamate a reinventarsi, trasformando il welfare aziendale in un elemento identitario e strategico per attrarre e trattenere i talenti del futuro. Oggi il futuro del lavoro deve passare da una cultura professionale più umana, in cui il benessere non è un plus, ma un diritto. Per i giovani il lavoro non è più una questione esclusivamente economica, ma riguarda la qualità complessiva dell’esperienza. Flessibilità, supporto alla persona, programmi per l’equilibrio psicofisico: sono elementi ormai imprescindibili. Ed è proprio per questo che la rivoluzione portata avanti dai “giovani lavoratori” di oggi non riguarda solo i lavoratori stessi, ma chi guida le organizzazioni. Le imprese sono chiamate dunque a ripensare radicalmente ai propri modelli di gestione, passando da un approccio centrato sulla prestazione a uno che valorizza la persona nella sua interezza. Questo significa investire in politiche di benessere, ma anche rivedere la comunicazione interna, promuovere una leadership trasparente e partecipativa, aprirsi a forme di flessibilità che fino a pochi anni fa sembravano impensabili.