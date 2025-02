Ecco le agevolazioni di quest'anno per gli studenti e le famiglie

Per l'anno in corso, sono state introdotte dal Governo una serie di misure a sostegno di studenti e famiglie, con l’obiettivo di favorire l’accesso all’istruzione, alleggerire il carico economico e promuovere l’inclusione sociale. Tra le novità principali della manovra c'è l'introduzione di un contributo per i giovani tra i 6 e i 14 anni che svolgono attività ludiche e sportive in orari extrascolastici: a beneficiare di questo bonus saranno le famiglie con Isee fino a 15mila euro. Inoltre, è stato aumentato il tetto delle spese detraibili per gli studenti che frequentano le scuole private riconosciute, che salirà da 800 a 1000 euro. Ci sarà poi un sostegno psicologico negli istituti rivolto esclusivamente ad alunni e alunne, per il quale è stato stanziato un fondo di 10 milioni. Ad aumentare sono state anche le risorse destinate al Fondo per il rimborso dell'affitto degli studenti universitari fuori sede: nello specifico, il finanziamento aggiuntivo sarà di un milione per il 2025 e di due milioni annui per il 2026 e il 2027. Per quest'anno sono state anche confermate la Carta del Merito e la Carta della Cultura Giovani destinate agli studenti: dalle ore 11 dello scorso 31 gennaio, infatti, è possibile richiedere i contributi dal valore di 500 euro ciascuno e cumulabili tra loro. Ma non è tutto. Tra gli aiuti economici a sostegno delle famiglie e studenti è importante segnalare anche lo stanziamento di oltre 37 milioni da parte del MIM, da ripartire tra le diverse regioni, al fine di finanziare borse di studio per gli studenti delle superiori con determinati requisiti. A tutto ciò si aggiunge poi una serie di ulteriori bonus per offrire un supporto concreto a chi ne ha più bisogno. Il Bando Estate INPSieme 2025, ad esempio, assegna contributi per soggiorni di studio in Italia e all'estero, mentre con le Borse di studio universitarie INPS si potranno ricevere fino a 2000 euro e con quelle ITS 2024-25 fino a 4000. La Carta dello studente, poi, garantisce vantaggi e sconti ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, mentre il bonus scuola 2024/25, comunemente chiamato voucher scuola o bonus libri, consiste invece in un aiuto economico pensato per le famiglie in difficoltà al fine di sostenere il diritto allo studio e offrire buoni per l'acquisto dei tomi.