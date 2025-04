Defenders’ Guide 2025: una roadmap per la sicurezza IT solida e consapevole

La Defenders’ Guide 2025: Fortify the Future of Your Defense di Akamai Technologies, pubblicata l'11 aprile 2025, offre una visione strategica fondamentale per le organizzazioni impegnate nella protezione dei dati e delle infrastrutture IT. Rivolta a professionisti della cybersecurity, la guida si distingue per il suo approccio basato su ricerche concrete, non su ipotesi, e per il suo invito a costruire una difesa organizzata e solida. Un focus centrale è sulla gestione del rischio, considerata essenziale per individuare le vulnerabilità e pianificare le azioni più efficaci. Enrico Morisi, ICT Security Manager, sottolinea l’importanza di un approccio pratico, che vada oltre la semplice implementazione tecnologica, includendo persone e processi come pilastri di una strategia di sicurezza informatica completa. La guida esplora anche l’evoluzione delle minacce, sempre più sofisticate grazie all’intelligenza artificiale, e mette in evidenza la fragilità delle VPN, spesso insufficienti da sole a garantire una protezione adeguata. Infine, Akamai propone una serie di misure operative per affrontare le sfide future, dall’identificazione dei rischi alla prioritizzazione delle risorse, con l’obiettivo di ottimizzare costi e investimenti, preparandosi così ad affrontare le minacce digitali con maggiore consapevolezza e resilienza. La guida offre anche un framework per prepararsi alle sfide future, enfatizzando l'importanza di una continua evoluzione delle politiche di sicurezza.