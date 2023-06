Da assaggiare la palamita al pesto di ortica Piatto sano e profumato

Scottare i pomodori in acqua bollente, passarli in acqua e ghiaccio, spellarli, dividerli in quattro e tagliare a listarelle. Sciogliere 150 g di aceto e 100 g di zucchero da unire a una emulsione di 50 g di olio e 50 g di olio di semi per marinarvi i pomodori un paio d’ore. Sfilettare il pesce e tagliare a tocchetti di circa 1,5 cm. Per il pesto, scottare le ortiche in acqua bollente, quindi passarle in acqua e ghiaccio e frullarle con sale e olio. Togliere dalla marinatura i pomodori e conservarli in frigo in contenitore ermetico sott’olio. Scaldare un pentolino d’olio a 68°C, immergervi i pezzetti di palamita per tre minuti e girare di tanto in tanto. Scolare, asciugare e adagiare sei bocconcini di palamita sul pesto, quindi mettere i pinoli tostati e i pomodori marinati. Condire con sale, timo e pepe. Vino consigliato: Rosato dei Colli dell’Etruria Centrale Doc. Ingredienti per 4 persone: 1,2 kg di palamita; 12 kg di ortica; 200 g di pomodoro costoluto fiorentino oppure cuore di bue PAT; 50 g di pinoli del Parco di San Rossore PAT; 12 litro di olio extravergine di oliva tosca- no Dop o Igp; aceto, zucchero, olio di semi, timo, sale, pepe qb

Ricetta dello chef Daniele Zazzeri del ristorante La Pineta a Marina di Bibbona