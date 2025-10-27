Cybersecurity IT: la risposta concreta alle nuove minacce digitali si chiama Cyberlys

Gli attacchi informatici non solo aumentano, ma diventano ogni giorno più mirati, rapidi e devastanti. Bastano pochi istanti perché un’intera organizzazione si fermi: sistemi bloccati, dati inaccessibili, comunicazioni interrotte. Nessuno è al sicuro, dalle grandi imprese alle realtà più piccole. In questo scenario sempre più complesso, la differenza non la fa solo la protezione, ma la capacità di reagire in modo coordinato e tempestivo. È proprio questa la sfida lanciata dalla nuova direttiva europea NIS2, che segna un cambio di passo importante: le aziende non devono più solo difendersi, ma dimostrare di essere resilienti. Resilienza significa avere una governance chiara, processi documentati, infrastrutture affidabili e, soprattutto, una strategia condivisa che integri sicurezza e tecnologia. Ed è qui che entra in gioco il nodo centrale: la sinergia tra l’infrastruttura IT e la cybersecurity. Perché quando si ferma l’IT, si ferma l’intera azienda. La resilienza digitale oggi nasce proprio dall’integrazione tra sistemi informativi, sicurezza e processi decisionali. Non servono soluzioni a compartimenti stagni, ma un modello operativo coeso e consapevole. A offrire una risposta concreta a questa esigenza è Cyberlys, il centro di competenza per la cybersecurity di ACS Data Systems, azienda di servizi IT con otto sedi nel Nord Italia, tra cui una a Bologna, e oltre quarant’anni di esperienza sul campo. L’approccio di Cyberlys si chiama “cybersecurity con l’anima IT”: un modello integrato che accompagna le aziende lungo tutto il percorso della sicurezza, dal monitoraggio proattivo alla gestione in tempo reale degli incidenti, passando per la salute digitale dell’infrastruttura IT. Il cuore pulsante di questo ecosistema è il Security Operations Center (SOC), attivo 24 ore su 24 dall’Italia, pronto a intercettare segnali critici e coordinare risposte rapide ed efficaci, a qualsiasi ora del giorno e della notte. Un servizio davvero utile, anzi, fondamentale in questi tempi. Le minacce informatiche infatti non dormono mai. Gli attacchi avvengono in qualsiasi orario, molto spesso al di fuori dell’orario lavorativo, in maniera rapida e automatizzata (basti pensare ai ransomware, i DdoS o gli exploit zero-day). Senza un presidio attivo 24/7 come quello proposto da Cyberlys, è impossibile rispondere con la stessa velocità. È quindi bene ribadirlo. In un contesto normativo più esigente e di fronte a minacce sempre più sofisticate, Cyberlys non è solo un alleato tecnico, ma un partner strategico per costruire continuità operativa, fiducia e competitività. Perché oggi la vera sicurezza nasce dalla capacità di reagire insieme.