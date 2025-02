Contributo psicologo: è previsto anche nel 2025

Anche per il 2025, il Bonus Psicologo torna a disposizione dei cittadini, con un contributo che può arrivare fino a 1.500 euro. L’iniziativa del Bonus Psicologo è stata introdotta nel 2022, grazie alla Legge n. 197, per rispondere ai disagi psicologici acuiti dalla pandemia. Il Governo, riconoscendo che il malessere psicologico non è affatto diminuito, ha deciso di rifinanziare il contributo. Tra i fattori che continuano a pesare sul benessere mentale spiccano l’inflazione, l’aumento del costo della vita e la crisi economica generale. Ma chi può beneficiare dell’agevolazione? Il bonus è destinato a chi desidera intraprendere un percorso psicoterapeutico presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicologi, inclusi quelli che offrono sedute online. In effetti, il costo delle sedute e la durata incerta del percorso terapeutico rappresentano un ostacolo non indifferente per chi vorrebbe usufruire di questo servizio. Il Bonus Psicologo 2025 interviene per coprire fino a 50 euro per seduta, alleggerendo il peso economico sulle famiglie e sui singoli. Per l’anno in corso, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia hanno stanziato 9,5 milioni di euro. La novità principale rispetto agli anni precedenti è che il bonus è stato reso stabile e continuativo: non sarà più necessario rinnovare la misura ogni anno. Per accedere al bonus, è richiesto un ISEE non superiore ai 50.000 euro e il contributo si divise in base al reddito: con un ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo massimo è di 1.500 euro, con un ISEE tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo massimo è di 1.000 euro, con un ISEE tra 30.000 e 50.000 euro invece, l’importo massimo è di 500 euro. I cittadini interessati potranno presentare la richiesta attraverso il portale dedicato, seguendo le indicazioni pubblicate dal Ministero della Salute. Una volta verificati i requisiti, l’erogazione del bonus avverrà in un’unica soluzione. Gli psicologi e psicoterapeuti che desiderano aderire all’iniziativa devono essere regolarmente iscritti all’albo professionale e comunicare la propria adesione al progetto. Per accedere al Bonus Psicologo 2025 è necessario: essere residenti in Italia e avere un ISEE in corso di validità inferiore a 50.000 euro. La precedenza verrà data a coloro che soffrono di disturbi come ansia, depressione, stress e bassa autostima, condizioni che possono trarre grande beneficio da un percorso di psicoterapia.