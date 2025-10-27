Come proteggersi nell’era degli open data La difesa inizia sempre con la consapevolezza

La cybersecurity in Italia è una questione cruciale. In un contesto dove la digitalizzazione prosegue a ritmo incessante, la protezione dei dati è diventata una delle sfide più complesse e urgenti per cittadini, aziende e istituzioni. Con l'adozione sempre più diffusa di soluzioni basate sui dati aperti, proteggere le informazioni personali e aziendali non è mai stato così vitale. L'Italia infatti ha fatto grandi passi verso una maggiore trasparenza, promuovendo l’open data e l'accesso alle informazioni pubbliche. Questo è un vantaggio per la crescita economica, la governance e l'innovazione. Tuttavia, l’apertura dei dati ha anche amplificato i rischi legati alla cybersecurity. Se da un lato il libero accesso ai dati rende più semplice l'interazione e la collaborazione, dall'altro espone cittadini e imprese a potenziali vulnerabilità. La difesa inizia con la consapevolezza e la prevenzione. Nonostante il progresso tecnologico, molti utenti e aziende italiane non hanno ancora adottato misure di sicurezza fondamentali. Al giorno d’oggi è impensabile navigare senza protezioni adeguate. Le password sicure, l'autenticazione a due fattori e l’aggiornamento costante dei software sono il minimo indispensabile. In Italia, purtroppo, la formazione continua rimane insufficiente, e molte piccole e medie imprese non sono ancora preparate a fronteggiare attacchi sofisticati. Le grandi aziende e le istituzioni pubbliche hanno fatto significativi investimenti in sistemi di cybersecurity avanzati. Tuttavia, la sicurezza non può essere un’azione limitata a un comparto: è un processo che deve coinvolgere tutti i livelli della società, dalla scuola alla pubblica amministrazione, fino alle PMI. La legge è un altro elemento fondamentale nella lotta alla cybercriminalità. In questo contesto, il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha recentemente rivelato che presto l’Italia disporrà di un vero e proprio esercito cyber: «Dovrebbe partire una prima struttura che possa contare su 1.200-1.500 unità, in larga parte operative, ma l'obiettivo è arrivare a un organico più ampio, pienamente autonomo, capace di agire con efficacia su tutto lo spettro della minaccia - le parole del Ministro -. La dimensione cyber è ormai il dominio operativo della sicurezza, insieme a terra, mare, aria e spazio. Difenderlo richiede capacità delicate, costanti e integrate. È qui che prende forma l'idea di un'Arma cyber nazionale con una componente civile e militare in grado di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno».