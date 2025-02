Come funziona il rimborso per universitari

Per gli studenti universitari fuori sede, oltre a tasse e libri, ci sono da affrontare le spese per l’affitto o l’alloggio universitario, particolarmente gravose. Il Bonus Studenti Universitari fuori sede è stato pensato proprio per alleggerire tale peso e mette a disposizione una detrazione del 19% delle spese sostenute in un periodo d’imposta. Il massimo detraibile è di 2.633 euro di affitto annuo, che permette di ottenere un rimborso massimo fino a 500,17 euro. Per ottenere la detrazione nella dichiarazione dei redditi sarà necessario soddisfare alcuni requisiti: innanzitutto, l’immobile deve essere situato nel Comune in cui si trova l’Università o in comuni limitrofi, quest'ultima deve essere distante almeno 100 km dal Comune di residenza (50 per chi proviene da zone montane o disagiate) e il contratto di locazione non deve essere stato stipulato per la frequenza di corsi post-laurea e non deve essere un contratto di sublocazione.