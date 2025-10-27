Lunedì 27 Ottobre 2025

La lentezza della giustizia

Gabriele Canè
La lentezza della giustizia
27 ott 2025
Come combattere le fake news? Essere aggiornati significa vivere in sicurezza

In un’epoca dominata dai social media e dall’intelligenza artificiale, riuscire a distinguere il vero dal falso è diventato sempre più difficile

La disinformazione è un problema sempre più diffuso

La disinformazione è un problema sempre più diffuso

La disinformazione è alle porte. Le recenti statistiche chiariscono due aspetti fondamentali: il primo riguarda più della metà degli italiani e fa riferimento alla capacità sempre minore, tra adulti e ragazzi, di comprendere un testo con facilità. L’altro fattore è quello relativo alla soglia dell’attenzione: sempre più bassa. Specialmente quando si tratta di leggere e analizzare frasi. Moltissimi, a prescindere dall’età, leggono meno di un libro l’anno. Questa certezza, sommata al sempre maggiore utilizzo dei social network, dà adito alla disinformazione collettiva. La diffusione di fake news è solo un aspetto che compone la mancanza di autorevolezza e conoscenza da parte di una generazione. I conti con la storia e la contemporaneità andranno fatti, come in ogni epoca, ma stavolta – per uscire dallo stallo – servirà una maggiore cura che sottolinei quanto la corretta informazione possa arrivare anche a salvare vite. Essere informati significa diventare consapevoli su quel che accade nel mondo. La differenza tra vivere e sopravvivere la fa lo spirito critico che porta l’evoluzione verso nuove frontiere.

