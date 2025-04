Come cambiano i cybercriminali con le nuove AI

Gli attacchi informatici nel mondo sono cresciuti del 28,3% nel secondo semestre del 2024 rispetto ai sei mesi precedenti, ma il numero delle gang criminali è diminuito del 5,5%. È quanto emerge dal Risk Report 2024 di Tinexta Cyber, secondo cui il potere si sta concentrando in pochi gruppi strutturati, capaci di operare come vere e proprie aziende. L'Italia si conferma tra i paesi più colpiti, al quinto posto con 80 attacchi (+14,3%), dietro Stati Uniti, Canada, Regno Unito e India. Gang comeRansomHub, DragonForce, Argonauts e BlackBasta risultano tra i principali attori delle offensive cyber nel nostro Paese. Sempre più gruppi adottano l’Intelligenza Artificiale per colpire con precisione, creare deepfake, aggirare le difese e persino negoziare riscatti in autonomia. Il modello Malware-as-a-Service (MaaS) continua a espandersi, con piattaforme in abbonamento che offrono software dannosi anche a utenti non esperti. Nonostante il colpo inferto a reti storiche come LockBit, il cybercrime evolve rapidamente, imponendo una risposta sempre più tempestiva e strutturata da parte di istituzioni, aziende e cittadini.