Caso Careggi: ecco quando è violenza

La questione della sicurezza nei luoghi di lavoro è da sempre al centro dell'attenzione di molti settori aziendali, sia a livello nazionale che internazionale. Uno dei problemi più preoccupanti è rappresentato dalla violenza sul posto di lavoro, fenomeno che emerge con sempre maggiore frequenza e che è oggetto di numerose ricerche e reportage mediatici. L'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi ha posto la gestione del rischio di atti di violenza a danno del personale come una priorità fin dal 2016, attraverso l'attivazione di un percorso mirato. Il servizio Prevenzione e Protezione ha installato un modulo di segnalazione online, che garantisce l'anonimato del segnalante per favorire l'emersione di tutte le situazioni a rischio. Attraverso l'analisi delle segnalazioni, le strutture aziendali sono state classificate in base alla probabilità di incidenza del rischio, utilizzando dati disponibili nella letteratura nazionale e internazionale. Il sistema implementato è esportabile anche in altre realtà aziendali, sia pubbliche che private,e può essere adattato anche a contesti diversi da quello sanitario.