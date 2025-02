Carta della Cultura Giovani e Carta del Merito

A partire dal 2025, il Bonus Cultura è stato sostituito da due strumenti distinti: la Carta della Cultura Giovani e la Carta del Merito. Queste misure, introdotte per incentivare l’accesso alla cultura tra i giovani, si rivolgono a categorie specifiche di neomaggiorenni. La Carta della Cultura Giovani è riservata a chi compie 18 anni nel 2025 e appartiene a famiglie con un ISEE fino a 35.000 euro. Per ottenerla, è necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata entro il 31 agosto 2025 fornendo la documentazione richiesta. Il bonus è di 500 euro e può essere utilizzato per acquistare libri, biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei e corsi di formazione nel campo artistico e musicale. La Carta del Merito è invece rivolta agli studenti che nel 2025 superano l’esame di maturità con il massimo dei voti, ovvero 100/100, non ha limiti di reddito e può essere cumulata con la Carta della Cultura Giovani permettendo così a chi soddisfa entrambi i requisiti di ricevere un totale di 1.000 euro. Per ottenerla, è necessario registrarsi sulla stessa piattaforma e caricare la certificazione del voto entro il 31 ottobre 2025. Va tenuto conto che i fondi delle due carte devono essere spesi entro il 31 dicembre 2026, pena la perdita dell’importo residuo. Gli acquisti sono gestiti tramite una piattaforma digitale accessibile anche tramite un’applicazione per dispositivi mobili, che genera codici da utilizzare presso gli esercenti convenzionati. Tra i prodotti acquistabili rientrano romanzi, saggi, manuali scolastici e universitari, ingressi a mostre, spettacoli teatrali e musicali, festival culturali e corsi di formazione, mentre sono esclusi beni non strettamente legati alla cultura come i dispositivi elettronici. Il Governo ha introdotto queste misure per incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita culturale, garantendo un supporto economico sia a chi proviene da famiglie con reddito più basso sia agli studenti più meritevoli. Lo scopo è promuovere la crescita culturale delle nuove generazioni, favorendo l’accesso alla lettura, all’arte e alla formazione. Per informazioni dettagliate e per presentare la domanda, è possibile consultare il sito ufficiale del Ministero della Cultura o contattare il servizio di assistenza predisposto.