Bonus per mobili e grandi elettrodomestici Così è possibile risparmiare fino al 50%

Secondo le disposizioni vigenti, è ancora possibile beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. I beni, ovviamente, devono rispettare specifici requisiti energetici: i forni, ad esempio, devono essere di classe non inferiore ad A, mentre lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie devono appartenere almeno alla classe E, per frigoriferi e congelatori è richiesta la classe minima F. L’agevolazione si applica agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta esclusivamente da chi ha avviato un intervento di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto. La detrazione viene ripartita in 10 quote annuali uguali ed è calcolata su un importo complessivo massimo di 5.000 euro, esattamente come l'anno scorso. Tale importo, però, è variato negli anni: nel 2023 il limite era fissato a 8.000 euro, mentre per il 2021 il massimo ammontare era pari a 16.000 euro e per il 2022 a 10.000 euro. Per usufruire dell’agevolazione è indispensabile che la data di inizio dei lavori preceda le spese sostenute per l’acquisto, prova della quale può essere fornita mediante abilitazioni amministrative, comunicazioni obbligatorie all’ASL o, in assenza di titoli abitativi, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali misure, studiate per incentivare il rinnovamento abitativo, mirano a favorire interventi di riqualificazione che migliorino l’efficienza energetica e il comfort abitativo, contribuendo al contempo alla sostenibilità ambientale e al rilancio del settore edilizio.