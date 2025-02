Bonus bollette confermato fino al 31 dicembre 2025

Tra le buone notizie per i cittadini c'è la conferma del Bonus bollette - vale a dire lo sconto sulle utenze di luce, gas e acqua di importo variabile - senza novità alcuna in merito a requisiti, limiti ISEE e modalità di domanda rispetto al 2024: l'agevolazione è stata infatti prorogata dalla Legge di Bilancio e sarà attiva fino al 31 dicembre. In sintesi, il bonus sociale per disagio economico è destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20mila euro se ci sono almeno quattro figli a carico) ed è ottenibile in automatico in bolletta presentando semplicemente la DSU ai fini ISEE. A ciò, poi, si affianca il Bonus elettrico per disagio fisico, destinato alle persone che necessitano di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, indipendentemente dal loro ISEE. Per ottenerlo basterà fare domanda in Comune o tramite un CAF, presentando il certificato dell’ASL che attesti le condizioni di salute. L’importo annuale oscilla tra 168 e 544 euro, in base alla potenza del contatore e al consumo extra di energia richiesto dai macchinari. Inoltre, per tutti quei cittadini che non hanno accesso a questi bonus finalizzati alla riduzione della spesa energetica, una possibile soluzione arriva dall’Osservatorio di Switcho – il servizio 100% digitale e gratuito che aiuta i suoi utenti a risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia e assicurazione – secondo cui il cambio di fornitore potrebbe essere l’asso nella manica dei consumatori esclusi dal bonus.