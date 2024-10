Bambini alle terme. Solitamente gli esperti suggeriscono ai genitori di aspettare che il bimbo abbia almeno 30 mesi. È bene scegliere anche in questo caso stabilimenti adatti ai più piccoli, dove oltre ai trattamenti ci sia possibilità di gioco, intrattenimento e piscine adatte ai piccolissimi.

Per l’aerosol-terapia contro tonsilliti e faringiti è bene attendere i sei anni. Le acque delle piscine non dovrebbero invece mai superare i 31 gradi per i più piccini.