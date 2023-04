Bando Isi: dall'INAIL 333 milioni

L'INAIL rinnova il proprio sostegno alle aziende che scelgono di investire nella prevenzione: lo fa con oltre 333 milioni destinati a progetti di miglioramento di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli incentivi a fondo perduto sono suddivisi in cinque assi di finanziamento: Isi Investimenti (156,8 milioni per i progetti di investimento e 5 per l'adozione di modelli organizzativi e RSI), Isi Movimentazione manuale dei carichi (40 per la riduzione del rischio da tali operazioni), Isi Amianto (86,5 per i progetti di bonifica da materiali), Isi Specifici settori (10 per le micro e piccole imprese operanti nella ristorazione) e Isi Agricoltura (35 per le micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria ). Il contributo INAIL può coprire fino al 65% delle spese, su un massimo di 130mila euro.