Arriva un aiuto concreto a tutela dei più fragili

A partire dal 1° gennaio 2025 è attivo il Bonus anziani, un sostegno economico del valore di 850 euro mensili pensato per migliorare la qualità della vita delle persone anziane in difficoltà. L’obiettivo è fornire un aiuto concreto contro il peso delle spese quotidiane e i crescenti costi dei servizi di assistenza. Questa nuova misura ha una durata sperimentale di due anni, fino al 31 dicembre 2026 e si affiancherà all’attuale indennità di accompagnamento, pari a 531,76 euro al mese. In questo modo, i beneficiari potranno arrivare a percepire una somma mensile complessiva di circa 1.400 euro, destinata esclusivamente alla copertura di servizi di assistenza domiciliare o di cura da parte di professionisti qualificati. Sono richiesti requisiti specifici: oltre all’età minima di 80 anni, l’anziano dovrà trovarsi in una condizione di non autosufficienza certificata dall’Inps. Questo significa che la persona dovrà essere impossibilitata a svolgere le normali attività quotidiane senza assistenza. Inoltre, il richiedente dovrà essere già titolare dell’indennità di accompagnamento o possedere i requisiti per ottenerla. Infine, è necessario un ISEE sociosanitario inferiore a 6.000 euro. Questo indicatore economico considera il reddito e il patrimonio del richiedente e dei familiari conviventi, valutando complessivamente la situazione finanziaria. Una misura importante che va finalmente a dare una mano concreta ad una fascia della popolazione che sempre più frequentemente si trova in difficoltà.