Ambienti lavorativi sani e sicuri In campo l'innovazione

Dal 20 ottobre scorso e fino a domani, si celebra la Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, promossa da EU-OSHA - Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro - e coordinata in Italia da INAIL, con il coinvolgimento delle Regioni e delle parti sociali. Questa edizione 2025 conclude la campagna triennale dedicata al tema “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Salute e sicurezza sul lavoro nell’era digitale”, che pone l’attenzione sulle opportunità e le sfide della trasformazione digitale: dal lavoro da remoto all’uso dell’intelligenza artificiale, dalla robotica collaborativa alla gestione dei dati. Il focus di quest’anno si concentra in particolare, dunque, sull’equilibrio tra innovazione tecnologica e centralità della persona, ponendo l’accento sull’importanza di garantire che la digitalizzazione non comprometta la sicurezza, il benessere e i diritti dei lavoratori. L’uso crescente di tecnologie intelligenti sta trasformando profondamente i processi produttivi, le modalità di comunicazione e persino la percezione del rischio. La sfida non è solo tecnica, ma anche organizzativa e culturale: comprendere come integrare le nuove soluzioni digitali nel rispetto dei principi fondamentali di salute e sicurezza. Tra i temi affrontati in questi giorni, figurano la gestione etica e trasparente dei sistemi di intelligenza artificiale nei processi decisionali e di monitoraggio, i rischi psicosociali connessi al telelavoro e alla reperibilità continua, la sicurezza dei dispositivi indossabili e connessi e la necessità di aggiornare i modelli di valutazione del rischio alla luce dei nuovi scenari tecnologici.