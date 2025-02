Addio ad alcune agevolazioni

Nel 2025, molti bonus di cui era possibile usufruire fino allo scorso anno, non sono più disponibili. La questione è stata stabilita dalla Legge di Bilancio che ha dato un quadro definitivo su quali incentivi del 2024 non saranno rinnovati. Tra questi, il bonus verde, che ha supportato la sistemazione di giardini e aree verdi private, il quale è stato eliminato, ponendo fine al sostegno per la cura degli spazi esterni. Anche il bonus decoder e TV, destinato a chi ha acquistato apparecchi compatibili con i nuovi standard di trasmissione (DVBT-2/HEVC), non è stato rinnovato: il contributo massimo di 50 euro non viene più erogato dal quest’anno. Infine, il bonus colonnine di ricarica, che copriva l’80% delle spese per l’acquisto di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, non è più valido dal 1 gennaio 2025. Gli italiani devono quindi ora fare i conti con una riduzione degli incentivi, puntando su altri soluzioni.