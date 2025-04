“A proposito di privacy”: arriva il podcast per cittadini e imprese

È disponibile dal 3 aprile “A proposito di privacy”, il nuovo podcast promosso dal Garante per la protezione dei dati personali. L’iniziativa, rivolta a un pubblico ampio e non necessariamente specializzato, nasce con l’obiettivo di diffondere consapevolezza sul valore dei dati personali e sull’importanza della loro tutela, in un contesto digitale in costante evoluzione. Ogni puntata affronta un tema differente legato alla protezione dei dati: si spazia dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, dall’oblio oncologico ai diritti dei minori online. Il formato audio è stato scelto per la sua capacità di veicolare contenuti complessi con un linguaggio chiaro, rendendo accessibili argomenti spesso percepiti come tecnici o riservati agli addetti ai lavori. Attraverso questo nuovo canale, l’Autorità intende rafforzare il proprio dialogo con la collettività, offrendo un ulteriore strumento per comprendere meglio i rischi, le responsabilità e i diritti connessi al trattamento dei dati personali. Il progetto rientra nella strategia di ampliamento della comunicazione istituzionale, con l’intento di raggiungere una platea più vasta e diversificata. Il primo episodio è dedicato alla vulnerabilità dei sistemi di sicurezza delle banche dati, tema reso attuale dai numerosi accessi illeciti verificatisi negli ultimi mesi. Oltre a un’analisi dei rischi, vengono richiamate le indicazioni operative fornite dal Garante a enti pubblici e privati per prevenire violazioni e garantire la sicurezza dei dati trattati. Il podcast è disponibile sul sito ufficiale www.gpdp.it e sulle principali piattaforme digitali.