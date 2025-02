A Mantova l'iniziativa di Adidas a sostegno dei dipendenti

Tra le città italiane più dinamiche sotto il punto di vista lavorativo, Mantova ricopre un ruolo importante, soprattutto con le ultime novità. A trainare l’occupazione qui è il grande polo logistico di Kuehne+Nagel per Adidas, inaugurato di recente. La struttura ha già assunto oltre 600 persone, soprattutto giovani provenienti da fuori città e si prevede di superare le 700 unità entro il 2027. Solo negli ultimi due mesi del 2024 si sono aggiunti quasi 150 nuovi dipendenti. Per far fronte alle difficoltà abitative dei lavoratori trasferiti, il Comune di Mantova e l’azienda hanno siglato un accordo che prevede un contributo mensile di 100 euro sull’affitto, erogato come parte del welfare aziendale. Questa agevolazione, valida per un anno, è riservata ai dipendenti che trasferiranno la propria residenza nel Comune e faranno richiesta entro tre mesi dall’assunzione. L’iniziativa è stata annunciata dal sindaco Mattia Palazzi, la quale ha voluto sottolineare l’importanza di questa collaborazione per sostenere i nuovi lavoratori e il territorio stesso. Il centro logistico, situato a Valdaro, rappresenta un modello di innovazione: sviluppato su un’area di 130.000 metri quadri e con un investimento di 350 milioni di euro, è dotato di tecnologie avanzate per la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale. Qui lavorano fianco a fianco centinaia di operatori e oltre 700 robot. Un sistema di 20 chilometri di nastri trasportatori e 25 corsie shuttle gestisce lo stoccaggio di 440.000 pacchi, servendo 19 Paesi europei.