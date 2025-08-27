Viva l'ora di matematica: è la migliore per i ragazzi

Con la prima campanella dell'anno ormai prossima a suonare, gli studenti si preparano a tornare tra i banchi ad affrontare tutte le materie, quelle preferite e quelle meno. A fare la fotografia delle preferenze è il report di GoStudent “Future of Education 2025”, condotto su quasi 6000 tra genitori e studenti (di età compresa tra i 10 e i 16 anni) e di circa 300 insegnati di sei diversi Paesi d'Europa. Quello che ne è emerso è un quadro sul presente ma soprattutto sul futuro dell'istruzione. Tornando alle materie in Italia, ma non solo, la preferita è la matematica seguita da lingue e letteratura inglese ed educazione fisica. Un podio che è simile anche in altre parti d'Europa con la matematica scelta dal 19% degli studenti votanti (oltre che in Italia piace anche in Spagna, Austria, Germania, Francia e Regno Unito). La preferenza della materia, spesso, va di pari passo con l'affinità con l'insegnante: infatti nel 15% dei casi gli studenti preferiscono proprio il o la prof di matematica. Un segnale piuttosto chiaro di quanto (e per fortuna) ancora oggi i rapporti umani e la preparazione professionale siano ancora molto centrali nell'istruzione. Ma non tutto piace agli studenti, che nel sondaggio di Go- Student2025 hanno anche “votato” le materie peggiori, se non considerate addirittura inutili. Tra queste ci sono sicuramente la danza con il 30% delle preferenze in negativo, la religione (29) e anche le lingue antiche (25%), in coda alla top cinque figurano teatro, indicato nel 21% dei casi, e la musica, nel 18%. La pensano in maniera simile i genitori, meno gli insegnati per i quali in testa c'è l’informatica (22%).