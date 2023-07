Un’offerta moderna e attuale Sostenibilità, nuovi materiali e intelligenza artificiale

FIRENZE

All’Università di Firenze il nuovo anno accademico è già al via. Il 13 luglio si apriranno le immatricolazioni per il 2023-24 ai corsi di laurea triennale e a ciclo unico ad accesso libero. Date e modalità diverse sono previste per le lauree a numero programmato, che richiedono quindi prove di ammissione, le cui scadenze sono pubblicate sul sito www.unifi.it.

Unifi offre 61 lauree triennali, 9 a ciclo unico e 75 lauree magistrali, che spaziano in tutti i settori. Sono cinque le novità di questo anno. Innanzitutto "Ingegneria ambientale" (triennale – Scuola di Ingegneria) che formerà ingegneri in grado di operare nell’ambito della protezione dell’ambiente, del territorio e delle risorse naturali, "Scienza dei materiali" (triennale – Scienze matematiche, fisiche e naturali) che introdurrà in modo teorico e applicativo al mondo dei materiali innovativi, sviluppando competenze su cultura d’impresa ed etica professionale e "Diritto per le sostenibilità e la sicurezza" (magistrale – Giurisprudenza) che offre la formazione giuridica specialistica necessaria per operare nei settori della sostenibilità e della sicurezza.

Tra le novità anche "Data Science, Calcolo scientifico & Intelligenza artificiale" (magistrale – Scienze matematiche, fisiche e naturali) che punta a formare data scientist in grado di trattare ed elaborare grandi quantità di dati e di dare risposta ai quesiti di ricerca provenienti dalla presenza dei cosiddetti big-data e "Software: Science and Technology" (magistrale - Scienze matematiche, fisiche e naturali – in lingua inglese e in collaborazione con IMT di Lucca) che prepara informatici esperti nella progettazione e nello sviluppo di software e di reti di calcolatori a elevata complessità.

Un’offerta di sempre più ampio respiro internazionale. Sono 14 i corsi che si svolgono interamente in lingua inglese e più di 20 i corsi che portano a un doppio titolo o a un titolo congiunto con un ateneo estero. L’internazionalizzazione è testimoniata anche dalle opportunità di mobilità all’estero, nell’ambito del programma Erasmus+, e dalla partecipazione alla rete EUniWell, in cui vengono condivisi con altri atenei europei programmi di studio e ricerca sulla sostenibilità.

Fiore all’occhiello dell’offerta il progetto "Unifi include" con dei servizi specifici rivolti agli studenti in situazioni di fragilità, per disabilità, disturbi dell’apprendimento o svantaggio sociale. "Il nostro Ateneo propone un’offerta formativa contemporanea, multidisciplinare, in stretto collegamento con il territorio e aperta al mondo – sottolinea la rettrice Alessandra Petrucci -. La conferma viene dai dati occupazionali dei nostri laureati, che sono frutto delle nostre politiche di orientamento in ingresso, in itinere e delle attività di placement". Secondo l’ultimo rapporto Almalaurea, a un anno dalla triennale gli occupati sono il 78,7% (il dato nazionale si ferma al 75,4%). Saldo positivo anche per i laureati di secondo livello: a un anno dal titolo lavora il 78,3 a fronte del 77,1% della media nazionale.

Rossella Conte