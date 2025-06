"Uno stimolo per idee e passioni"

GROSSETO

"Cna sostiene da anni l’iniziativa Cronisti in classe, il Campionato di giornalismo promosso da La Nazione, e io, in qualità di presidente dei Giovani imprenditori – dice Michele Agostini –, ho avuto per la prima volta l’opportunità di partecipare alla premiazione provinciale degli studenti partecipanti, alla Sala Eden. È stata un’esperienza davvero emozionante, che mi ha dato modo di vivere l’entusiasmo con cui questi ragazzi hanno vissuto il percorso che li ha portati a realizzare i loro articoli. Un plauso, quindi, va a La Nazione, che da anni si dedica a questa iniziativa che si basa sul dialogo con il mondo della scuola e che porta gli studenti a trattare temi di attualità, a confrontarsi e lavorare in gruppo, e un plauso ai dirigenti scolastici e agli insegnanti che li accompagnano in questo percorso che trovo davvero formativo, perché stimola anche i più giovani a far emergere le loro idee, interessi, passioni. L’entusiasmo e il lavoro di gruppo, unito alla creatività, sono gli elementi che serviranno a questi giovani una volta usciti dal percorso scolastico, quando si affacceranno al mondo del lavoro.

Apprezzare il loro impegno e vivere con loro l’emozione della premiazione mi ha fatto pensare a me stesso alla loro età: non avevo idea di quello che avrei fatto dopo la scuola, ma ricordo bene il desiderio di mettermi in gioco e di vivere nuove avventure, elementi che mi sono serviti quando ho dovuto scegliere la mia strada. Per questo, credo il compito delle associazioni di categoria, delle scuole e della comunità in generale sia quello di stimolare i ragazzi a coltivare le proprie passioni, credendo con convinzione in loro stessi e nel fatto che le loro idee possano essere un punto di partenza anche per fare impresa e costruirsi la propria strada. Questi, infatti, sono i concetti che cerchiamo di trasmettere come gruppo Giovani di Cna Grosseto anche nei progetti che ci mettono a confronto con i più giovani, come “Artigiani del futuro”, il concorso “IdeArti” e il premio “Cambiamenti”".