"Uno specchio per il presente"

LA SPEZIA

E’ una delle imprese storiche dello Spezzino, nata dalla famiglia di cui porta il nome nel 1945, nel cuore del quartiere Umbertino ed è appena stata premiata da Confcommercio, nella cornice di Villa Marigola, per il prestigioso traguardo degli 80 anni di attività. L’azienda Guidotti (nella foto) sostiene ’Cronisti in classe’, i campionati di giornalismo de La Nazione grazie alla fiducia verso la nostra testata, frutto di un rapporto di collaborazione lungo anni, ma nondimeno nel progetto, capace di avvicinare i giovani all’informazione e tramite esso, a ciò che hanno intorno. Al termine di questa nuova edizione, si complimenta con i cronisti in erba per il loro lavoro che anche quest’anno ha impreziosito le pagine del quotidiano con spunti e approfondimenti interessanti e preziosi. Accessori e arredamenti da bagno, termoidraulica, climatizzazione, elettrodomestici: un’azienda che la proprietà, partendo da Adriana Guidotti (con il marito Albano ) con il fratello Angelo e la moglie Mirella ( responsabile degli show room ) assieme ai figli Marco e Lara che rappresentano la quarta generazione , traguarda quest’anno gli 80 anni di attività. Assicurando costante cura e attenzione alle esigenze del cliente in un ambiente accogliente e grazie ad uno staff preparato e a proposte che si contraddistinguono per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Una ricetta vincente, che ha permesso di inaugurare nel 2018 il nuovo showroom a Forte dei Marmi. Tutto cominciò con l’intuizione del capostipite Angelo nonno dell’omonimo attuale, che con il figlio diciottenne Gino prese in affitto un cortile in via Venezia e iniziò a vendere materiali edili. La storia proseguì con lo spostamento in un capannone di via Gramsci sul finire degli anni Sessanta e nel 1978 con la sede di via Lunigiana. Fondamentale, per quest’azienda, la squadra, composta da tanti componenti della famiglia, ma anche dai dipendenti, valore aggiunto dell’impresa anche in periodi di crisi.